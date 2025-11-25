Ministerio de Educación exige liberación inmediata de docente secuestrada en La Guajira
El ministerio hizo un llamado urgente a garantizar su seguridad y reforzar la protección de quienes trabajan en el sector educativo.
Por:Alejandra Rubio
El patrullero Jarold Luis Ricardo Martínez fue secuestrado entre Huila y Cauca. El ministro de Defensa condenó el hecho y pidió su liberación inmediata.
Foto: Freepik
El Ministerio de Educación exigió la liberación inmediata de la docente Janeth Osorio, tras conocerse que fue privada de su libertad en zona rural de Uribia, Guajira, bajo circunstancias que la cartera califica como “inadmisibles”.
En el comunicado, la entidad expresó una profunda preocupación por la integridad física y la seguridad de la maestra.
Según la entidad, la privación de la libertad de Janeth Osorio afecta no solo a ella, sino también a la comunidad educativa a la que pertenece, dado que su rol docente es clave en su entorno.
Fuente: Sistema Integrado de Información