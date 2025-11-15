El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió este sábado el bombardeo que las Fuerzas Militares adelantaron el 12 de noviembre en Guaviare, en contra de estructuras disidentes de las Farc al mando de Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco'.

La operación provocó la muerte de siete menores de edad. La Defensoría del Pueblo llamó la atención sobre seis, y Medicina Legal, mientras avanza en la identificación de los veinte cadáveres que dejó la acometida, le sumó un número más.

Sánchez calificó como "una amenaza letal" al grupo que la fuerza pública atacó en la vereda Itilla, el municipio de Calamar, una zona selvática de Guaviare, y corroboró la cifra de hasta 150 disidentes que el presidente Gustavo Petro había anticipado.

"Frente a una amenaza letal, que era más de un centenar y podría llegar a 150 o más, y que estaba a una distancia muy próxima de los militares", explicó el ministro, "el presidente autorizó un apoyo aéreo cercano" que empleara "incluso bombardeos".

La operación causó la veintena de decesos, y "lamentablemente" siete fueron "adolescentes". "No son niños", sostuvo Sánchez frente a varios alcaldes en el Encuentro Nacional de Seguridad de Ciudades Capitales, un foro que convocó Asocapitales.

"Si esa decisión no se hubiera tomado, estaríamos lamentando la muerte, el asesinato, de nuestros militares, policías, población civil", añadió el jefe de cartera, quine se había mantenido en silencio ante las noticias hasta su intervención en el evento.

El Ministerio de Defensa luego emitió un comunicado con su postura oficial. “De no haber sido por la rápida y oportuna intervención, hoy tal vez el país entero —y las familias de estos valientes militares— estaríamos lamentando un atentado terrorista", insistió.

Para la cartera de seguridad, la responsabilidad de "exponer" a los menores a las hostilidades "recae única y exclusivamente en los grupos armados ilegales los reclutan, utilizan y obligan a desempeñar roles de combate en abierta violación del DIH".

