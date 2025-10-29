El Ministerio del Trabajo anunció que tras una reunión con los directivos del Club El Nogal en Bogotá, acordaron una ruta de trabajo conjunta para atender los hallazgos detectados en una reciente inspección laboral.

Según la entidad, en la inspección laboral se evidenciaron presuntos incumplimientos en la terminación de contratos de 70 trabajadores de la institución.

La mesa de diálogo fue liderada por el ministro Antonio Sanguino y la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, con el propósito de garantizar el respeto a los derechos laborales y promover el trabajo digno y decente.

Durante el encuentro, se estableció que el Club revisará uno a uno los casos de los 70 empleados cuyos contratos fueron finalizados, con especial atención a las situaciones de protección reforzada, como madres cabeza de familia, personas con problemas de salud, prepensionados o vinculados al retén social.

“Reconozco la disposición de los miembros del Club. Esta mesa de diálogo es fundamental para construir paz laboral, buscando a través del diálogo social un mecanismo para avanzar y consolidar la reputación de una empresa que debe garantizar el cumplimiento de las normas laborales”, afirmó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

El funcionario a su vez dijo que el Ministerio se comprometió a acompañar este proceso para verificar la legalidad de las actuaciones y garantizar la restitución de derechos cuando corresponda.

“Entre los compromisos adoptados, el Club se comprometió a ponerse al día de inmediato con los aportes a la seguridad social integral salud, pensión y riesgos laborales correspondientes a siete trabajadores afectados, uno de los hallazgos más graves señalados por la Dirección Territorial de Bogotá”, manifestó.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo reiteró que brindará acompañamiento técnico para actualizar el Reglamento Interno de Trabajo, conforme a la nueva normatividad laboral, incluyendo la aplicación del Convenio 190 de la OIT sobre prevención del acoso y la violencia laboral, la reducción de la jornada a 42 horas semanales, y el pago de recargos dominicales y festivos.

Como parte de la ruta acordada, se realizarán entrevistas individualizadas a los 70 trabajadores para verificar que los acuerdos de terminación se efectuaron de manera voluntaria y sin presiones indebidas. También se evaluará el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del Club, ante la ausencia de algunos estándares mínimos, con miras a establecer un plan de mejora de las condiciones laborales.

La presidenta de la Junta Directiva del Club El Nogal, Sandra Neira, reiteró la disposición de la institución para atender las recomendaciones del Ministerio:

“Reiteramos que si hay temas para mejorar, tenemos toda la voluntad en beneficio de los trabajadores. Agradecemos la labor de mediación del Ministerio del Trabajo”, manifestó.

Por su parte, Juan Manuel Rugeles, socio y mediador del Club, aseguró que la organización mantiene su compromiso con los derechos laborales:

“El Club siempre ha defendido a sus trabajadores. Nos comprometemos a que cada trabajador esté conforme con su liquidación, y si hay que reintegrar a madres cabeza de familia, en retén social o por salud, así lo haremos”, dijo.

Con este acuerdo, el Ministerio del Trabajo y el Club El Nogal avanzan hacia una solución concertada que busca restablecer los derechos laborales, fortalecer el diálogo social y garantizar la transparencia en los procesos de reorganización interna del reconocido centro social capitalino.

Fuente: Sistema Integrado de Información