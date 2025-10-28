Con el propósito de transformar la educación profesional en América Latina, nació en Medellín "iA School", la primera escuela latinoamericana dedicada a la formación de profesionales en inteligencia artificial aplicada.

El proyecto fue fundado por un grupo de exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, empresarios, abogados, firmas jurídicas y académicos, consolidando una alianza sin precedentes entre el pensamiento jurídico, la academia y el sector productivo de la región.

La iniciativa surgió en Medellín, reconocida por su ecosistema de innovación y su liderazgo en transformación digital. La capital antioqueña busca reforzar su posición como epicentro del talento tecnológico de Colombia y América Latina, pasando de ser un referente en innovación urbana a convertirse en un punto clave para la formación profesional en inteligencia artificial.

Al frente de la institución fue designado el líder gremial Rodolfo Correa, quien destacó el carácter transformador del proyecto. “No podemos seguir formando en nuevas tecnologías con viejos modelos educativos. iA School no entregará cartones para pegar en la pared, sino empresas capaces de generar riqueza a sus estudiantes, apalancadas en la potencia transformadora de la inteligencia artificial”, afirmó.

El modelo educativo de "iA School" combina rigor académico y práctica aplicada a través de un formato híbrido de seis meses, orientado a profesionales de diversas áreas como el derecho, la contaduría, la administración, la ingeniería y la comunicación.

La metodología busca que los participantes adquieran tanto las habilidades técnicas como la infraestructura digital necesaria para convertir la inteligencia artificial en una herramienta de productividad profesional.

Según el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, patrocinador estratégico de la iniciativa, “en esta escuela combinamos conocimiento, experiencia, innovación y confianza: bases para la transición de los profesionales latinoamericanos hacia una nueva era marcada no por un modelo educativo, sino por un modelo de productividad basado en educación”.

La primeracohorte abrió el 24 de octubre de 2025, con el lanzamiento del programa iA Legal Tech Manager, diseñado exclusivamente para abogados interesados en transformar sus despachos tradicionales en empresas digitales inteligentes.

Los interesados podrán realizar su inscripción a través de la página web oficial: www.iaschool.la.

