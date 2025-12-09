Propietarios de estaciones de servicio de Norte de Santander rechazaron las declaraciones del ministro de Minas, Edwin Palma, al indicar que los propietarios de las estaciones estaban escondiendo cosas, declaraciones que se conocieron en el marco de las labores de monitoreo a las estaciones de la frontera.

María Eugenia Martínez, representante de las estaciones de servicio, dijo a La FM: “Estas graves acusaciones obedecen a una retaliación del ministro porque fue abucheado en el encuentro nacional de empresarios de los combustibles”.

El pasado 2 de diciembre, el Ministerio de Minas realizó una revisión a las estaciones de servicio en Cúcuta, quienes indicaron que el panorama es crítico: el 100 % de las 27 estaciones visitadas registraron hallazgos. Más del 50 % no contaba con documentación esencial y al menos 8 EDS presentan riesgo inminente, por lo que serán bloqueadas en el Sistema de Control de Movimiento de Combustibles (SICOM) y se iniciarán los respectivos procesos sancionatorios.

Asimismo, el Ministerio de Minas dijo que las fallas detectadas incluyen paradas de emergencia inoperativas, fugas de combustible, corrosión avanzada, mangueras deterioradas, cableado expuesto y deficiencias severas en los sistemas contraincendios.

Además, "cuatro estaciones mantienen condiciones indignas para los trabajadores", con áreas de descanso ubicadas en zonas eléctricas, bodegas o espacios con materiales inflamables.

Ante estas observaciones y fuertes señalamientos del Ministerio de Minas, María Eugenia Martínez dijo a La FM: “No somos bandidos; si alguna tuvo fallas, hay que subsanarlas, porque somos conscientes de eso, pero no vamos a permitir que venga a tratar de estigmatizar y dañar a un gremio en donde hay gente trabajadora”.

Agregó Martínez que los señalamientos les preocupan mucho, debido a que le siembran la duda a la comunidad en general para que algunos aprovechen y digan que en las EDS “hay una cantidad de bandidos, y no es así”. Por eso le exigieron respeto a Palma.

“Nunca habíamos tenido una situación tan lamentable en 49 años que llevo trabajando en este sector”, dijo la señora Martínez, quien añadió que no tiene el listado de los expendios supervisados por los ministerios.

Los empresarios solicitaron al ministro de Minas darse cuenta de la situación económica, que es bastante crítica, social y de seguridad, que atraviesa Norte de Santander, la cual perjudica a los distintos sectores empresariales, así como la generación de empleo.

