Nuevo acuerdo entre Grupo Abra y Aerolíneas Argentinas amplía la red aérea entre ambos países

Nuevo acuerdo entre Grupo Abra y Aerolíneas Argentinas amplía la conectividad aérea
Avianca y Aerolíneas Argentinas firman acuerdo de código compartido que ampliará rutas y facilitará viajes entre Colombia y Argentina.
Por:Alejandra Rubio
Foto: Cortesía Avianca
La conectividad entre Colombia y Argentina sumará una nueva etapa de integración gracias a un acuerdo bilateral de código compartido anunciado por Grupo Abra y Aerolíneas Argentinas, que permitirá combinar rutas de Avianca con la operación doméstica e internacional de la aerolínea argentina.
El convenio busca facilitar el movimiento de pasajeros entre ambos países y ampliar las posibilidades de conexión regional.
