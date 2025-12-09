Nuevo acuerdo entre Grupo Abra y Aerolíneas Argentinas amplía la red aérea entre ambos países

La conectividad entre Colombia y Argentina sumará una nueva etapa de integración gracias a un acuerdo bilateral de código compartido anunciado por Grupo Abra y Aerolíneas Argentinas, que permitirá combinar rutas de Avianca con la operación doméstica e internacional de la aerolínea argentina.

El convenio busca facilitar el movimiento de pasajeros entre ambos países y ampliar las posibilidades de conexión regional.

Fuente: Sistema Integrado de Información