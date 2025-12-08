Durante la Audiencia de Reconocimiento de Verdad realizada esta semana en el municipio de Granada, en el oriente antioqueño, el oficial retirado Juan Carlos Piza Gaviria, quien ocupó uno de los cargos más altos en la Cuarta Brigada del Ejército Nacional en Antioquia, entregó detalles inéditos sobre su participación en la ejecución de múltiples asesinatos y hechos relacionados con desapariciones forzadas, hechos que posteriormente eran presentados como "falsos positivos".

Su testimonio fue clave para entender que este contribuyó a consolidar esta política de facto basada en el “conteo de cuerpos”, una práctica que, según dijo, estuvo orientada y respaldada desde los más altos mandos de la Brigada entre los años 2004 y 2007.

“Yo soy el responsable y asumo esta responsabilidad: fomenté en cada momento la política de facto del conteo de muertos; una política impulsada y establecida por los comandantes de la Brigada. En 2004 y 2005, por el general González; en 2005 y parte de 2006, por el general Pico Hernández; y en 2006 y 2007, por el general Rodríguez Clavijo”, señaló durante su declaración.

El oficial retirado agregó que esta directriz no era aislada ni exclusiva para algunos mandos, sino que abarcaba a toda la estructura militar.

“Esta política fue emitida por el comando del Ejército para cada uno de los comandantes de todos los niveles y soldados. No era para uno, era para todos”, afirmó, calificándola como “una política del mal, de hacer el mal”.

De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Gaviria es hasta ahora el oficial de mayor rango que acepta su responsabilidad dentro del Subcaso Antioquia del Caso 03, el cual busca aclarar hechos y ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2007 en la región. Durante esos años ocupó cargos estratégicos dentro de la IV Brigada.

Sobre este, la JEP detalló que el teniente coronel comandó el Grupo Mecanizado ‘Juan del Corral’ entre el 1 de diciembre de 2003 y el 24 de octubre de 2005. Después, entre diciembre de 2005 y junio de 2008, integró el Estado Mayor de la Brigada como oficial de operaciones (B3), segundo comandante, jefe del Estado Mayor y, por cerca de tres meses, comandante encargado.

De esta manera, las revelaciones hechas en la audiencia se suman a las de otros comparecientes que han reconocido su participación en el sistema criminal de los llamados ‘falsos positivos’, y representan un paso significativo en el esclarecimiento de uno de los episodios más dolorosos del conflicto armado en Antioquia.

