En Colombia, hablar de billetes falsos puede sonar a historia vieja, pero el problema sigue más vigente de lo que muchos imaginan. Cada día, cientos de personas terminan recibiendo dinero adulterado en una compra informal, en una transacción rápida o incluso en un cajero sin darse cuenta.

Un pequeño descuido puede traducirse en una gran pérdida. Por eso, aprender a identificar un billete verdadero es más que una habilidad: es una forma de autoprotección ciudadana.

Según Daniel Gómez, coordinador del programa de Investigación Criminal y Judicial de la Fundación de Educación Superior Alberto Merani, el primer paso es sencillo pero clave: observar.

“Cada billete tiene imágenes, letras y tamaños específicos. En algunos falsos, las letras varían o los colores se ven pálidos, lo que es un indicio claro de falsificación”, explica el experto. La observación detallada, aunque parezca obvia, puede marcar la diferencia entre ser víctima o detectar a tiempo un fraude.