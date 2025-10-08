En la noche de este martes, se registró un nuevo atentado sicarial en contra de un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, en el barrio Aguablanca en Cali, Valle del Cauca.

Según versiones preliminares, la víctima, identificada como Jimmy Flores Salazar fue atacado a disparos cuando conducía su vehículo, tras haber culminado su jornada laboral.

Las autoridades hacen presencia en la escena del crimen para realizar las primeras pesquisas.

Cabe resaltar que este hecho violento se registra cuatro días después del ataque a dos guardianes del penal de Palmira que fueron atacados a disparos minutos después de haber culminado su jornada laboral.

El primer hecho se registró en el barrio El Trébol donde hombres armados atacaron a disparos al dragoneante Manuel Antonio Becerra, quien falleció a causa de la gravedad de las heridas.

Minutos después, fue atacado a disparos el dragoneante Oscar Julián González, quien quedo gravemente herido, fue trasladado a una clínica del municipio de Palmira y se encuentra bajo pronóstico reservado.

Capturas

Cabe resaltar que este martes las autoridades confirmaron la captura de ocho personas señaladas como responsables de los ataques en contra de los funcionarios del Inpec de Palmira, Valle.

De acuerdo con el informe oficial, uniformados de la policía nacional identificaron los vehículos -dos carros y una moto- que, presuntamente, habían sido usados para cometer los ataques, lo que permitió ubicarlos en un establecimiento y proceder con las capturas.

Según revelaron las autoridades, en medio del procedimiento se registró un cruce de disparos entre los presuntos sicarios y uniformados.

Panorama

En los últimos días, se han registrado al menos tres atentados contra funcionarios del INPEC en distintas regiones del país.

El primero tuvo lugar el 3 de octubre frente a la cárcel La Modelo, en Bogotá, cuando cuatro hombres que se desplazaban en motocicleta abrieron fuego durante el cambio de turno, dejando un guardia muerto y tres más heridos.

Otro hecho ocurrió en Palmira, Valle del Cauca, donde un funcionario fue asesinado y otro resultó gravemente herido al salir de su jornada laboral.

El tercer ataque se presentó en Bello, Antioquia, donde un custodio logró sobrevivir a un atentado ejecutado por dos sicarios que también se movilizaban en moto.

Móviles

Las autoridades investigan los posibles móviles de los ataques y no descartan que estén relacionados con retaliaciones de grupos criminales afectados por controles carcelarios y traslados de cabecillas a centros de mayor seguridad.

También se analiza si los atentados podrían ser parte de una estrategia de intimidación contra el personal del INPEC, en respuesta a recientes operativos que han limitado los privilegios ilegales dentro de las prisiones.

Fuente: Sistema Integrado de Información