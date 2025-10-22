Las autoridades investigan la muerte de un bebé de dos meses que fue encontrado en estado crítico dentro de una fundación a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ubicada en el barrio Ciudad Jardín, al sur de Cali.

De acuerdo con el teniente coronel Jairo Sanabria Vargas, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Cali, el personal del sitio se percató de la ausencia del menor y, al revisar las cámaras de seguridad, descubrieron que un niño de seis años fue quien sacó al bebé de su cuna y lo llevó hasta una cuneta dentro del mismo lugar.

"La Policía Metropolitana lamenta el caso, en el cual reportaron a la institución el deceso de un infante de 70 días de nacido en la clínica Valle del Lili, el cual provenía de la fundación Chiquitines, una institución a cargo del ICBF. La Policía desplegó unidades de policía judicial e infancia y adolescencia para verificar el caso", dijo.

De igual manera, el oficial manifestó que el caso ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación y de las autoridades competentes para esclarecer los hechos.

Por su parte, Edward Hernández, personero delegado de Cali, expresó su preocupación por la protección de los derechos de los niños, especialmente, en sitios que deben velar por la seguridad de los menores.

"(...) Preocupa que estas situaciones se presenten en sitios de protección y garantía de derechos de los niños. Es importante saber si los protocolos están establecidos y si se cuenta con el personal suficiente para garantizar la seguridad de los menores", resaltó.

Hasta el momento, las autoridades continúan recopilando información para determinar las responsabilidades y revisar las condiciones de atención en la fundación.

Cabe resaltar que la dirección Nacional del ICBF envió una comisión especial de investigadores a fin de esclarecer lo sucedido con los dos menores involucrados y verificar las condiciones de protección y supervisión en las que opera el hogar infantil donde ocurrieron los hechos.

La entidad señaló que se revisarán los protocolos internos y el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas para garantizar los derechos de los niños bajo su cuidado.

