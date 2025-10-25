Las autoridades confirmaron la captura de un presunto integrante del frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc, señalado como responsable de pintar grafitis alusivos a ese grupo armado ilegal en viviendas del municipio de Restrepo, departamento del Valle del Cauca.

De acuerdo con el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante del Departamento de Policía Valle, el detenido, identificado como Jeison Eduardo Meza, alias 'Omar González' quedó registrado en cámaras de seguridad cuando pintaba cerca de 10 viviendas, hecho que generó zozobra en las comunidades.

"(...) La investigación se originó tras la aparición de 10 grafitis alusivos a las disidencias de las Farc en viviendas del municipio, lo que produjo zozobra en la comunidad. El hecho había quedado registrado en las cámaras de seguridad del sector, lo que permitió a las autoridades recopilar información clave para avanzar en la investigación. (...), se adelantó una operación y se capturó a Jeison Eduardo Meza, así como la incautación de material bélico de dicha estructura y propaganda alusiva a las disidencias de las Farc", dijo.

Según la investigación, el capturado habría llegado desde el departamento del Cauca, por orden de alias 'Marlon', cabecilla del frente 'Jaime Martínez', con el fin de reforzar la confrontación armada que dicha estructura mantiene con otros grupos armados ilegales que delinquen en el departamento del Valle del Cauca como el ELN y el Clan del Golfo.

Durante el operativo, que incluyó dos diligencias de allanamiento y registro, fue incautado armamento, material de intendencia y propaganda alusiva a las disidencias de las Farc.

Cabe resaltar que en el lugar también fue encontrada una menor de 17 años, quien fue rescatada y puesta bajo el cuidado de las entidades competentes para el restablecimiento de sus derechos.

