El personero de Buenaventura, Jefferson Potes, denunció que más de 500 personas permanecen en situación de confinamiento a causa de los enfrentamientos armados que se registran en el Bajo Calima, zona rural del distrito especial de Buenaventura, Valle del Cauca.

Además, informó que, tras un comité de justicia transicional ampliado, las instituciones acordaron mantener presencia constante en el territorio con el fin de acompañar a las comunidades afectadas.

"Se llevó a cabo un comité de justicia transicional ampliado, y se llegaron a compromisos por parte de las instituciones para hacer presencia permanente en este territorio. Sabemos la complejidad del Bajo Calima y la difícil situación que viven sus habitantes", manifestó el personero.

Le puede interesar: Mamá y un hermano del alcalde de Calamar (Guaviare), resultaron heridos tras atentados con drones

De igual forma, señaló que tras los recientes hechos violentos entre tres y ocho familias se habrían desplazado hacia veredas cercanas, buscando refugio ante los enfrentamientos.

"Sabemos la complejidad del Bajo Calima, y lo que han manifestado los líderes es que más de 500 familias se sienten confinadas. Han tenido afectaciones para realizar sus actividades económicas y productivas", agregó Potes.

Por otro lado, el representante del Ministerio Público cuestionó el silencio del Gobierno Nacional frente a la crisis humanitaria que viven cientos de familias de esta zona del Pacífico colombiano. En ese sentido, solicitó al Ministerio de Defensa evaluar la posibilidad de instalar un batallón militar permanente que permita mitigar la violencia y recuperar la tranquilidad.

"Tampoco entendemos por qué la Fuerza Pública no se ha pronunciado sobre este hecho. Enviamos un oficio al Ministerio de Defensa solicitando una solución para instalar un batallón permanente en la Colonia. Históricamente allí funcionó el Batallón Palacé, que generó seguridad, y creemos que esta propuesta puede contribuir al fin del conflicto en la zona", puntualizó.

Otras noticias: Escoltas del expresidente Uribe intervinieron en operativo durante el robo a la finca de Greeicy Rendón

Cabe resaltar que en esta área rural de Buenaventura se han registrado múltiples acciones violentas como consecuencia de la disputa territorial entre el frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, por el control de economías ilegales en el Bajo Calima.

Fuente: Sistema Integrado de Información