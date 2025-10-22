El contralor distrital de Buenaventura, José Alfredo Lobato Monsalvo, volvió a ser 'blanco' de amenazas, por parte de bandas criminales que delinquen en el distrito portuario.

A través de un video, presuntos integrantes de la banda 'Los Shottas' señalaron que Lobato que había sido declarado como "objetivo militar" y le advirtieron que debía abandonar el puerto.

"(...) No crea que esto es un juego. Señor contralor, usted es objetivo militar para 'Los Shottas'. José Alfredo Lobato, aléjese de Buenaventura, tenemos instrucciones para darle de baja. Esto no es un juego (...)", se escucha en la grabación, que ha encendido las alarmas entre las autoridades locales y nacionales.

Le puede interesar: Refuerzan monitoreo ante aumento del 20% de las lluvias en el Valle

Ante este nuevo hecho, el presidente del Consejo Nacional de Contralores, Carlos Arturo Wilches,expresó su rechazo y pidió reforzar las medidas de protección.

"El Consejo Nacional de Contralores expresa su profunda preocupación y rechaza enfáticamente las amenazas de las que viene siendo víctima nuestro compañero José Alfredo Lobato, contralor de Buenaventura", dijo.

De igual manera, hizo un llamado urgente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Fiscalía para que adopten medidas efectivas. "No vamos a permitir que la intimidación ni la violencia afecten la buena labor que vienen haciendo los organismos de control en el país", agregó.

Más noticias: Petro reaviva tensión con Trump por posibles sanciones en su contra: “Han matado 27 lancheros en el Caribe”

Antecedentes

Cabe resaltar que en el mes de febrero de este año, Lobato denunció haber sido intimidado a través de mensajes de WhatsApp, en los que desconocidos lo insultaban y lo intimidaban con frases como "hueles a muerto".

En ese momento, el contralor interpuso la denuncia correspondiente y la entidad solicitó a la Fiscalía General de la Nación activar las investigaciones para identificar a los responsables y garantizar su seguridad.

Las autoridades investigan la autenticidad del video y buscan determinar si las amenazas estarían relacionadas con los procesos de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría de Buenaventura, entidad que ha reportado hallazgos por más de 30.000 millones de pesos en las últimas vigencias.

Fuente: Sistema Integrado de Información