Las autoridades confirmaron que en medio del atentado terrorista que se registró con explosivos en contra de la subestación de policía del corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí, cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas, dos niños de 4 y 5 años de edad.

De acuerdo con información oficial, el ataque fue perpetrado con dos cilindros cargados de explosivos que fueron lanzados contra las instalaciones policiales, generando pánico entre los habitantes y afectaciones en varias viviendas del sector.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, señaló que los heridos fueron trasladados al Hospital Piloto donde se encuentran recibiendo atención médica.

"(...) Tenemos cuatro ciudadanos víctimas de estos artefactos explosivos improvisados: hay dos adultos y dos niños, los cuales fueron atendidos en el Hospital Piloto de Jamundí. De igual forma, se presentaron daños en las viviendas que se encuentran alrededor de las instalaciones policiales".

Le puede interesar: Nuevo atentado terrorista contra subestación de Policía en zona rural de Jamundí, Valle

El oficial indicó que, tras el ataque, se activó el 'Plan Defensa' para proteger la integridad del personal uniformado y garantizar la seguridad de la comunidad.

"Después del lanzamiento hicimos la activación del 'Plan Defensa'. Los policías no sufrieron ninguna lesión. Estamos adelantando actividades investigativas, apoyados en fuentes humanas y labores de vecindario, para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se lanzaron estos artefactos", precisó Bello.

Asimismo, el comandante confirmó que el atentado fue ejecutado por integrantes del frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc, grupo armado ilegal autor de múltiples ataques en contra de la fuerza pública y de la sociedad civil.

"Fueron los integrantes del frente 'Jaime Martínez' los que cometieron esta acción terrorista. El pie de fuerza es suficiente; estamos articulados con la Alcaldía de Jamundí y con la Tercera Brigada para repeler cualquier ataque", concluyó el oficial.

Más noticias: Atentado contra dragoneante del INPEC en Cartagena: recibió dos impactos de bala

Cabe resaltar que las autoridades locales mantienen instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender la emergencia, coordinar la asistencia a las familias afectadas y reforzar la seguridad en el corregimiento de Robles.

Fuente: Sistema Integrado de Información