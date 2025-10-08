El gremio del transporte rural en Buenaventura denunció que uno de los hombres reportados por las autoridades como integrante de la banda criminal 'Los Shottas' no pertenecía a ese grupo armado, sino que era un trabajador del sector transportador.

Según afirmaron, se trataría de un caso de "falso positivo" en medio del más reciente operativo de la fuerza pública realizado en el Distrito Especial.

Los transportadores identificaron a la víctima como Orlando Ríos, un conductor con más de 15 años de experiencia en el gremio. "Es nuestro compañero Orlando Ríos, un conductor honesto, amable, responsable; nosotros trabajamos con él 15 años y demostró ser honorable. Rechazamos el calificativo que le dan las autoridades de pertenecer a 'Los Shottas'", manifestó uno de los voceros del sector.

De igual forma, insistieron en que Ríos no tenía vínculos con estructuras criminales. "Queremos que ellos se retracten de lo que dijeron por qué nuestro compañero, ni él, ni nosotros hemos pertenecido a ninguna banda criminal; nosotros prestamos un servicio a la comunidad", añadió

El pronunciamiento surgió luego de que la Armada Nacional informara sobre una operación militar contra el grupo delincuencial organizado 'Los Shottas' en la que tres de sus presuntos integrantes murieron y dos más fueron capturados.

En su momento, el coronel Carlos Andrés Castellanos Rivera, comandante encargado de la Brigada de Infantería de Marina No. 2, reportó el hecho.

"(...), se desarrolló una operación militar en contra del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) 'Los Shottas', al servicio del ELN. La acción permitió la afectación de cinco de sus integrantes, la captura de dos de ellos y la incautación de material de guerra", anunció.

Sin embargo, los gremios de transporte rural solicitaron una verificación independiente de los hechos para esclarecer lo ocurrido y limpiar el nombre de su compañero fallecido.

