Una red criminal que operaba bajo la fachada de una oficina de asesorías jurídicas fue desarticulada en las últimas horas por la Policía Metropolitana de Cali, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Según las investigaciones, la estructura se dedicaba a la distribución de armamento a diferentes grupos delincuenciales y armados que delinquen tanto en la capital del Valle como en zonas rurales del departamento.

De acuerdo con las autoridades, los integrantes de esta organización simulaban ser tramitadores de salvoconductos de armas para no levantar sospechas y facilitar el movimiento del arsenal. El centro de operaciones fue ubicado en una vivienda del barrio El Gran Limonar, al sur de Cali, donde se realizó un operativo de allanamiento que terminó en un intercambio de disparos.

Durante el procedimiento se incautó un importante arsenal, entre el que se encuentran armas cortas, fusiles, munición de diferentes calibres y proveedores, material que sería distribuido a estructuras dedicadas a la extorsión, el sicariato y otros delitos en el Valle del Cauca.

"El lugar en realidad era un centro de operaciones clandestino y de acopio de armas, municiones, partes y accesorios. El operativo, permitió sacar de circulación 7 fusiles, 12 pistolas, 60 cartuchos de diferentes calibres, 32 proveedores, 95 partes de armas, como también miras telescópicas, supresores de sonido, esposas, fundas, entre otros accesorios. También tenían 6 computadores y 36 documentos fraudulentos para porte y tenencia de armas", dio a conocer el general Henry Bello, comandante Policía Metropolitana.

En la acción policial fueron capturados ocho hombres en flagrancia, varios de los cuales presentan antecedentes judiciales por delitos como secuestro, porte ilegal de armas y concierto para delinquir.

"Esta oficina funcionaba como fachada para camuflar el tráfico de armas y coordinar su entrega a grupos delincuenciales. Con este golpe, logramos afectar de manera significativa su capacidad logística, además de neutralizar intenciones criminales y se evitó que fueran utilizadas para la comisión de homicidios, hurtos, extorsiones y el control del narcotráfico en el suroccidente del país", agregó el oficial.

Las autoridades informaron que continúan las investigaciones para determinar si esta red tenía nexos con organizaciones criminales de otras regiones del país.

El material incautado y los capturados fueron dejados a disposición de la FiscalíaGeneral de la Nación por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

