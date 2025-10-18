Un nuevo ataque con explosivos lanzados desde drones se registró en la tarde del sábado en la población de El Bordo, municipio de Patía, en el sur del Cauca.

Cuando la comunidad terminaba con el día de mercado, poco después del mediodía se escucharon dos explosiones en inmediaciones de la estación de Policía y la sede de la Alcaldía.

El secretario de Gobierno del municipio, Óscar Piamba, informó que se trató de dos cargas explosivas lanzadas desde drones y las cuales impactaron en la parte exterior de la estación policial.

El funcionario indicó que un patrullero de la Policía Nacional resultó herido en sus extremidades inferiores, siendo remitido al hospital nivel uno de El Bordo, pero según el personal médico su estado no reviste gravedad.

El resto de personal se encuentra ileso de acuerdo al reporte entregado por el comando de la Policía Departamento Cauca.

El comercio cerró sus puertas, tan pronto se presentó el ataque y tanto la Policía como el Ejército adelantan acciones, con el fin de evitar nuevas acciones sobre esta localidad del sur del Cauca.

El pasado 31 de agosto se había registrado un ataque con explosivos lanzados desde drones que dejó tres uniformados heridos.

El secretario de Gobierno del municipio de Patía, Óscar Piamba, indicó que hay temor en la población de El Bordo, porque habían tenido unos días de calma pero con este nuevo ataque, vuelve la incertidumbre y la zozobra, porque esa localidad ha sido objeto de cruentos ataques por parte de las disidencias de las farc.

En este municipio del sur del Cauca, tropas del Ejército Nacional destruyeron de manera controlada un cilindro cargado con explosivos que había sido dejado en medio de la vía panamericana en el sector de La Lupa.

