Tras varios días de búsqueda, las autoridades lograron ubicar en Palmira, Valle del Cauca, a dos adolescentes de 15 y 17 años que habían sido reportadas como desaparecidas por sus familiares desde el pasado 3 de octubre.

De acuerdo con el mayor Edgar Monje, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales del Departamento de Policía Valle, las jóvenes fueron halladas en buen estado de salud y quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

"En atención a los hechos presentados el 3 de octubre de este año, donde informan la desaparición de dos adolescentes de 15 y 17 años en Palmira, me permito informar que en articulación con la Policía Nacional con sus especialidades y la Fiscalía General de la Nación se lograron encontrar a las jóvenes en Palmira", señaló.

Las investigaciones preliminares indican que las adolescentes se habrían alejado de sus hogares de manera voluntaria, al parecer, por problemas familiares. No obstante, el ICBF adelanta el proceso de restablecimiento de derechos y la verificación de las circunstancias en que se produjo su desaparición.

El oficial destacó que estos casos reflejan la necesidad de fortalecer los lazos familiares y el diálogo entre padres e hijos. "Es importante que los padres de familia tengan una comunicación asertiva con sus hijos, con el fin de que no se presenten estas novedades", agregó.

Luego de estos hechos, la Policía Nacional hizo un llamado tanto a padres de familia como a cuidadores, para mantener una comunicación constante y buscar apoyo institucional ante cualquier situación de conflicto, a fin de prevenir riesgos y proteger la integridad de los niños y adolescentes.

