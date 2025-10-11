Las autoridades frustraron el secuestro de un empresario de la caña colombo-japonés, identificado como Felipe Tanaka, quien había sido retenido en contra de su voluntad y era trasladado hacia un rumbo desconocido en el sector de Guanabanal, del corregimiento de El Bolo, zona rural de Palmira, Valle del Cauca.

De acuerdo con la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle, el Gaula recibió una llamada que alertaba del secuestro de una persona en ese sector. De inmediato, se activó el plan candado para bloquear las vías de acceso y salida del corregimiento.

"La Policía Nacional se permite informar que se presenta el secuestro del señor Felipe Tanaka, de nacionalidad colombo-japonesa, momentos en los cuales el Gaula Militar recibe una llamada informando de esta situación", explicó

Durante el operativo, los uniformados ubicaron una camioneta que coincidía con las características del vehículo en el que, al parecer, se movilizaban los presuntos secuestradores.

"Las unidades de Policía activan el plan candado por el corregimiento de El Bolo, donde se presentaron los hechos, y finalmente observan la camioneta donde fue retenido. Bajo la persecución que realizan, los delincuentes abandonan el vehículo y de esta manera fue rescatado Felipe", agregó.

El ciudadano fue encontrado dentro del automotor y se encuentra fuera de peligro. Entre tanto, los responsables huyeron del lugar y son buscados por las autoridades, que adelantan las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, se desconoce quiénes serían los autores del secuestro del empresario, sin embrago, las autoridades han confirmado que en esta zona montañosa del municipio de Palmira delinque el frente 'Adán Izquierdo' de las disidencias de las Farc, grupo armado ilegal autor de múltiples ataques en contra de la fuerza pública y de la sociedad civil.

Cabe resaltar que este caso ocurre en medio de una escalada de hechos violentos que se han registrado en el departamento del Valle del Cauca, especialmente en municipios como Palmira, Tuluá y Jamundí, donde en las últimas semanas se han registrado ataques sicariales, extorsiones y secuestros.

