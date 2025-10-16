Un profundo rechazo ha generado un video difundido en redes sociales en el que se observa a varios hombres, al parecer adolescentes, abusar sexualmente de una mujer en el departamento del Chocó.

Desde la Gobernación confirmaron que los hechos sí ocurrieron en esta región del país, aunque por ahora no se ha precisado el lugar exacto. De manera preliminar, se habla de la comunidad indígena Guachoza, ubicada en el kilómetro 13, jurisdicción de Quibdó. Según las primeras versiones, la agresión habría ocurrido el domingo 12 de octubre, aunque la información aún es materia de investigación.

De acuerdo con las imágenes, la víctima sería una mujer indígena, mientras que los agresores también pertenecerían a un resguardo de la zona. La situación ha generado total repudio por parte de las autoridades y la ciudadanía, que exigen justicia y protección para las comunidades afectadas.

El teniente coronel José Hair Urrego, comandante de la Policía en Chocó, calificó el hecho como “un atentado contra la dignidad humana” y aseguró que las autoridades están adelantando las labores necesarias para esclarecer lo sucedido y ubicar a los responsables.

Por su parte, la gerente de Mujer y Género del departamento, Lidis Idalis Asprilla, confirmó que la víctima tendría entre 16 y 17 años, mientras que los presuntos agresores serían adolescentes de entre 13 y 18 años, todos plenamente identificados.

“Asumimos este caso con toda la seriedad. Rechazamos de manera contundente cualquier tipo de violencia contra las mujeres e invitamos a denunciar sin miedo”, expresó Asprilla.

Las autoridades locales y judiciales avanzan en la búsqueda de los responsables para adelantar los procesos correspondientes conforme a la ley y garantizar la protección integral de la víctima.

Fuente: Sistema Integrado de Información