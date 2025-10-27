Hay crisis en el campo educativo en el Distrito Especial de Buenaventura, debido a que más de 600 jóvenes se encuentran sin clase en la sede Bahía de la institución Las Américas, por cuenta de que la Secretaría de Etnoeducación adeuda más de $300 millones de pesos de arriendo.

El rector del colegio Las Américas, Juan Demetrio Panameño, indicó que por esta situación se ha dificultado impartir clases presenciales de los estudiantes de la sede educativa, por ello, instó a la secretaría de etnoeducación a realizar los respectivos pagos.

"Estamos esperando que la Secretaría de Etnoeducación haga un acuerdo de pago o un pago parcial para solucionar esta situación. Nosotros al encontrar la puerta cerrada procedimos a dar instrucciones para que los estudiantes no fueran de manera presencial", dijo.

Por otro lado, el profesor y dueño del predio, Freddy Montaño señaló que ya son más de 24 mesesque la dependencia no ha realizado pagos, situación que llevó a tomar la decisión de no permitir más el acceso a la institución Educativa.

"Deuda que supera ya los 24 meses, lo que colmó la paciencia de los 24 meses, en este momento, la deuda va alrededor de unos $320 millones que son 10 meses del 2023, 4 meses del año 2024 y 10 meses del 2025", resaltó.

Cabe resaltar que, mientras no se solucione el tema del pago del inmueble, 600 jóvenes de esta zona del Pacífico colombiano no podrán acceder al derecho a la educación.

Mientras se solventa la situación, los padres de familia están a la espera de una pronta respuesta, por parte de la Secretaría de Etnoeducación, para conocer qué pasará con la educación de sus hijos.

