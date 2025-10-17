Nuevo intento de asonada contra la fuerza pública en Tumaco (Nariño)

El Comando de la Fuerza de Tarea Hércules del Ejército Nacional informó que, en el marco de las operaciones militares desarrolladas en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, tropas del Batallón de Selva N°53, fueron objeto de obstrucción a la función pública, violencia contra servidor público y asonada, durante el cumplimiento de una orden judicial.

Los hechos se registraron en la vereda La Guayacana, jurisdicción del municipio de Tumaco, Nariño. En el lugar, las tropas del Batallón de Selva N°53, en coordinación con la Policía Nacional, adelantaban el traslado de un individuo quine se encontraba detenido en la estación de Policía de la vereda, con el fin de conducirlo hacia Tumaco para su respectiva judicialización.

Durante el procedimiento, un grupo aproximado de 300 personas del área rural protagonizó un intento de asonada, actuando de manera violenta, profiriendo gritos, insultos y exigencias con el propósito de impedir la materialización de la captura. Estas acciones constituyen una grave violación a los derechos fundamentales y una obstrucción directa al cumplimiento de las funciones constitucionales de la Fuerza Pública.

La multitud logró arrebatar al capturado de manos de las tropas, tras lo cual el personal militar se replegó del sector con el propósito de preservar la integridad de los habitantes y de los soldados.

La Fuerza de Tarea Hércules del Ejército Nacional expresó su preocupación por el continuo constreñimiento y manipulación ejercidos sobre la población civil, por parte de estructuras armadas ilegales, que buscan obstaculizar las operaciones militares mediante el uso de civiles como escudos humanos e incitándolos a realizar actos hostiles contra la Fuerza Pública.

