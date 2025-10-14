En video quedó registrado el momento en que dos presuntos delincuentes, a bordo de una motocicleta, dispararon contra los ocupantes de un vehículo que intentó huir para evitar un robo en el centro de Cali, Valle del Cauca.

En las imágenes se observa cuando una mujer y un hombre se acercan a un automóvil y forcejean con el conductor para despojarlo de sus pertenencias. Sin embargo, al intentar escapar, el conductor acelera y los presuntos asaltantes reaccionan abriendo fuego en repetidas ocasiones contra el vehículo.

Según el informe oficial, una de las balas impactó a una persona que se encontraba dentro de un bus del Masivo Integrado de Occidente, MIO, quien fue trasladada al Hospital Universitario del Valle (HUV).

Ante la gravedad del caso, el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita dar con los responsables del ataque.

"Desde la administración distrital, hemos determinado hasta 10 millones de pesos por cualquier información que permita identificar y capturar a los responsables de este hecho", dijo.

Por su parte, el coronel Andrés Arias Buitrago, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana Metropolitana de Cali, confirmó que se activó un plan candado en toda la ciudad y que la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) se encuentra realizando los actos urgentes para la identificación y judicialización de los delincuentes.

"(...) En este momento, hemos desplegado un plan candado por la ciudad, nuestra seccional de investigación se encuentra realizando los actos urgentes para la identificación y judicialización de estos delincuentes", resaltó.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad y pidieron a la ciudadanía colaborar con información que ayude a esclarecer el caso.

Cabe resaltar que este hecho ocurrió paralelamente a otro hurto registrado en el oeste de la ciudad, donde las autoridades lograron dar con la captura de dos delincuentes y recuperar los objetos que habían sido robados.

