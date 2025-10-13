En horas de la tarde de este domingo se conoció la denuncia de un grupo de jóvenes en Cali, quienes afirmaron haber sido víctimas de un hurto luego de que sujetos desconocidos los abordaran y aplicaran una sustancia desconocida.

El hecho se presentó en un centro comercial del norte del capital vallecaucana, donde los delincuentes se encontraron con un grupo de nueve personas, quienes departían en el establecimiento. Una vez inhalan la sustancia pierden el conocimiento por varios minutos.

Durante ese lapso de tiempo, los encargados de haber perpetrado el hecho aprovecharon para hurtar pertenencias de los jóvenes como sus teléfonos celulares, billeteras y documentación de identidad. Incluso, a varios de ellos alcanzaron a robarles dinero de su cuenta bancaria.

Una vez se tiene conocimiento de este caso, patrullas de la Policía Nacional se apersonaron al centro comercial y controlaron la situación. "Dos horas después de lo ocurrido llegaron las unidades e hicieron las entrevistas a los jóvenes que fueron víctimas de esta situación", informó el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García.

De acuerdo con el funcionario, hasta el momento ninguna de las víctimas ha presentado afectaciones en su salud, luego de haber inhalado la sustancia estupefaciente con la cual perdieron el conocimiento durante varios minutos.

"Hemos conversado con una de las madres que hizo pública la denuncia a través de las redes sociales y estamos haciendo el acompañamiento para la realización de la denuncia porque ello todavía no ha sido realizado", indicó García.

A su vez, el titular de la cartera de Seguridad de Cali manifestó que, en este momento, se encuentran desplegadas todas las capacidades de investigación para identificar a las personas que hicieron parte de esta acción criminal al interior de un centro comercial ubicado en el norte de Cali.

"Nos encontramos verificando lo ocurrido frente a un presunto caso de engaño del que fueron víctimas los jóvenes, estamos verificando y trabajando con los equipos de videovigilancia del centro comercial es por eso que esperamos resolver este tema de manera rápida", mencionó Jairo García.

Una de las prioridades dentro del proceso de averiguación según el funcionario se encuentra asociada con la determinación de la modalidad que emplearon los delincuentes para atacar a los jóvenes.

"Queremos identificar cuál es el tipo de modalidad además de conocer a los responsables de estos crímenes", señaló.

Seguimiento a los casos

El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, resaltó que la Administración Distrital ha trabajado de manera conjunta con los diferentes representantes de los centros comerciales de la capital del Valle con el propósito de identificar problemáticas y articular soluciones a cuestiones de seguridad presentadas al interior de estos espacios destinados a la recreación.

"Hace dos semanas tuvimos una reunión con los gerentes de los centros comerciales y evaluamos los procesos que deben ser aplicados cuando se tiene cualquier tipo de afectación, además de identificar dentro de ese ejercicio, las modalidades que afectan a la población", señaló.

Fuente: Sistema Integrado de Información - Jorge Alejandro Escobar Banderas