Aunque los casos de maltrato animal siguen presentándose en el país, Colombia ha venido fortaleciendo su marco legal para proteger a los animales y garantizar su bienestar.

Lo que hoy conocemos como la defensa de los "seres sintientes" es el resultado de una larga trayectoria de leyes, reformas y decisiones judiciales que han transformado la forma en que la sociedad los reconoce y protege.