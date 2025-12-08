Plan Retorno 8 de diciembre: horarios, pico y placa regional y medidas en Bogotá

Ya está en marcha el plan retorno de este puente festivo de la Inmaculada Concepción, para facilitar el regreso masivo de personas hacia la capital del país. La coordinación incluye tanto restricciones como habilitación de contraflujos y reversibles, para gestionar el alto flujo vehicular que se prevé por vías como Girardot-Bogotá, Villavicencio-Bogotá, Tunja-Bogotá, Villeta-Bogotá y La Mesa-Bogotá.

La medida central para hoy es el pico y placa regional de ingreso a Bogotá. Según lo dispuesto, entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p.m. ingresan solo vehículos con placa terminada en número par (0, 2, 4, 6, 8), y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. únicamente los de placa impar (1, 3, 5, 7, 9). Fuera de esas franjas —antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p.m.— el ingreso es libre para todos los particulares.

Le puede interesar: La Policía decomisó 80 kilos de pólvora en operativos en Bello, Antioquia

Se implementarán varias medidas

El pico y placa regional aplica en los nueve corredores principales de ingreso a la ciudad: Autopista Norte, Autopista Sur, Avenida Centenario (calle 13), Calle 80, Carrera Séptima, Avenida Boyacá / vía al Llano, Vía Suba–Cota, Vía a La Calera, entre otras.

Para mejorar la fluidez vehicular, se habilitará un reversible en la Carrera Séptima —entre la calle 245 y la calle 183— en sentido norte-sur, como parte del Plan Retorno. Esa medida operará entre las 4:30 p.m. y las 8:00 p.m. o 9:00 p.m., dependiendo del volumen de vehículos.

La Gobernación de Cundinamarca también ha activado su plan de movilidad y seguridad vial, con restricciones para vehículos de carga pesada en varios corredores, y regulaciones especiales en rutas de retorno como las que sirven a Girardot, La Mesa, Villeta, y las vías hacia el Llano y Villavicencio.

El operativo implicará un despliegue de más de 800 agentes de tránsito, policías y gestores viales en distintos puntos de Bogotá, además de equipos de control, vigilancia y monitoreo permanente del tráfico.

Para quienes retornan a Bogotá, estas medidas implican que es clave revisar el dígito final de la placa, planear el horario de ingreso —preferiblemente antes de las 12:00 m. o después de las 8:00 p.m. si la placa lo permite—, y tener presente que habrá contraflujos, reversibles y restricción para carga pesada en distintos tramos.

¿Qué hay que tener en cuenta para el regreso?

Consulte con tiempo el dígito final de su placa y ajuste su hora de ingreso en el rango permitido.

y ajuste su hora de ingreso en el rango permitido. Prefiera ingresar a la ciudad antes del mediodía o después de las 8:00 p.m. si no está en el horario de su placa.

si no está en el horario de su placa. Si usa rutas como la Séptima, esté atento al sentido del reversible: será de norte a sur .

. Vehículos de carga pesada: evite rutas restringidas y revise posibles desvíos.

y revise posibles desvíos. Tenga presentes los controles viales, y respete las normas de tránsito para evitar sanciones.

Más noticias: Varias viviendas inundadas por fuertes lluvias en Medellín

Con estas medidas, el plan retorno de este puente festivo busca ordenar el ingreso masivo a Bogotá, desde diversos puntos de salida, equilibrando la carga vehicular y contribuyendo a una movilidad más organizada en esta jornada especial.