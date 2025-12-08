Plan retorno: reversible en la Vía al Llano desde la 1:00 p.m.

El concesionario Coviandina, en coordinación con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Policía de Tránsito y las Secretarías de Movilidad departamentales y municipales, anunciaron que a partir de la una de la tarde de este lunes 8 de diciembre, se pondrá en marcha el Plan de Operación Vial que incluye la operación reversible hacia la capital del país.

"El corredor Bogotá–Villavicencio activó con motivo del retorno durante el puente festivo en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción. La operación reversible será desde la 1 de la tarde y hasta las 10 de la noche", confirmaron las autoridades.

Varias medidas en la Vía al Llano

Las autoridades recordaron que el concesionario mantiene suspendidas todas las obras o intervenciones técnicas que puedan afectar la movilidad, para facilitar el regreso de los viajeros.

De igual manera, se reforzó la presencia de personal en las estaciones de peaje, unidades de inspección vial, carro-talleres, ambulancias, grúas, y equipos de rescate y atención de incidentes, para acompañar a los conductores que se desplazan por ese corredor vial.

"Se contará con disponibilidad las 24 horas de maquinaria amarilla y demás equipos necesarios para responder de manera oportuna ante cualquier situación que pueda presentarse", confirmó Coviandina.

Las autoridades de tránsito pidieron a los viajeros estar atentos a las indicaciones de los controladores de tráfico de Coviandina, ante cualquier situación que se pueda presentar en los 85 kilómetros de recorrido que tiene la Vía al Llano.

Otra de las recomendaciones a los conductores es no exceder los límites de velocidad y mantener una distancia de seguridad de 50 metros entre vehículos, especialmente en túneles y viaductos.

Alcides Socarrás, gerente de la Terminal de Transporte de Villavicencio concluyó que avanza el dispositivo para trasladar a los viajeros este lunes festivo a sus ciudades de origen, a través de más de 1.200 vehículos de transporte intermunicipal disponibles.