A tres aumentó el número de cabecillas de la organización delincuencial el Tren de Aragua, que han sido capturados por la Policía en diferentes regiones del país, donde venían coordinando homicidios, secuestros, robos a mano armada y extorsiones en las cárceles.

El director de la Policía Nacional general Carlos Fernando Triana, reveló que en lo corrido de esta semana ya han sido detenidos otros dos integrantes de esa organización ilegal, mientras que un tercero murió al lanzarse de un sexto piso de un edificio de Sabaneta, al sur del Valle de Aburrá, cuando el hombre al verse acorralado determinó quitarse la vida.

En su cuenta de X el general Triana manifestó que un tercer hombre de ese grupo delincuencial identificado con el alias de ‘Rey’, integrante de esta organización criminal transnacional, buscado por los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y asociación agravada para delinquir fue detenido en Colombia.

Agregó que en Venezuela, alias ‘Rey' era el encargado de materializar atentados terroristas e intimidación social en el sector de Las Tejerías, en el Estado Aragua, tal como ocurrió en 2023 contra la estación de policía Santos Michelena, en el que más de 100 hombres armados dejaron varios policías heridos.

Como miembro de la facción ‘Los Conejos’ estaría vinculado con la ejecución de al menos 30 homicidios, incluidos ataques contra miembros de la fuerza pública venezolana.

Alias "El Rey" es un miembro clave de la organización criminal transnacional "Tren de Aragua", con actividades que se extienden entre Colombia y Venezuela.

A este hombre se le acusa de ser responsable de la materialización de atentados terroristas e intimidación social en el sector de Las Tejerías, Estado Aragua, en Venezuela, incluyendo un ataque contra la estación de policía Santos Michelena en 2023.

Igualmente se estableció que como miembro de la facción "Los Conejos", alias "El Rey" estaría vinculado con la ejecución de al menos 30 homicidios, incluyendo ataques contra miembros de la fuerza pública venezolana.

Según las autoridades, la captura de alias 'El Rey' en Colombia representa un golpe significativo para la estructura del "Tren de Aragua", debilitando su capacidad operativa en la región.

