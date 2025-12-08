El Juzgado 11 Penal Municipal, con función de control de garantías, negó la solicitud de detención domiciliaria para el subintendente Richard José Sierra Bravo e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, además de restricciones no privativas de la libertad, como la prohibición de salir del país. La decisión se fundamenta, entre otros factores, en el riesgo de un posible vencimiento de términos.

Durante la audiencia, el despacho judicial indicó que Sierra Bravo habría participado como coautor del intento de hurto a una joyería en un centro comercial de Bucaramanga, hecho en el que murió el intendente de la Policía Fredy Leal. Inicialmente su rol se había catalogado como el de cómplice, pero tras analizar las pruebas entregadas por la Fiscalía, incluyendo la versión de un testigo y de uno de los delincuentes que colabora con la justicia, se concluyó que su participación fue determinante.

El togado destacó que Sierra Bravo contaba con 18 años de servicio, más de nueve condecoraciones y más de 60 felicitaciones, lo que lo convertía en una pieza clave para la banda. Según lo revelado en la audiencia, el grupo delictivo buscaba un agente con trayectoria y peso dentro de la institución.

La investigación señala que los delincuentes se reunieron por más de un mes dentro y fuera del centro comercial para planear el hurto, y que el subintendente los acompañó en este proceso. Uno de los testigos afirmó: “Ese trabajo no se podía hacer sin policías”, mientras otro aseguró: “Me dijo que podíamos trabajar con bandas dedicadas al hurto de joyerías y cajeros”. Para el operador judicial, estos elementos descartan que Sierra Bravo fuera un simple cómplice.

Más noticias:Reubicación y subsidios para afectados en Rionegro: Gobernación intensifica monitoreo en ocho zonas de riesgo

Fuente: Sistema Integrado de Información