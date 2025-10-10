Por más de tres décadas, el Premio Cafam a la Mujer ha sido un homenaje vibrante al liderazgo, la sensibilidad y la fuerza de las colombianas que transforman su entorno. En su edición número 37, bajo el lema “Mujeres llenas de vida”, la iniciativa sigue reconociendo proyectos que dejan huella y cambian realidades.

Marta Lucía Merchán, quien ha liderado este galardón durante 30 años, recuerda sus comienzos en 1996, cuando el evento apenas reunía a unas cuantas personas en un pequeño salón. Hoy, el premio ha crecido tanto como las historias que celebra: mujeres indígenas, emprendedoras, médicas, líderes comunitarias y artesanas que, desde diferentes rincones del país, aportan soluciones reales a los grandes desafíos sociales.

A lo largo de 37 años, el Premio Cafam ha recibido más de 9.000 postulaciones y ha destacado a mujeres que lideran barcos hospital, impulsan segundas oportunidades a personas postpenitenciarias o transforman la educación con proyectos de robótica y mecatrónica rural.

La convocatoria para la edición 2026 está abierta hasta el 7 de noviembre, y quienes deseen participar pueden hacerlo a través de premiomujer.cafam.com.co

La gran ceremonia se celebrará en marzo, en el Teatro Cafam, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Más allá de los premios y las luces, Marta Lucía resalta algo esencial: “Ser una buena persona, cuidar la salud mental, moverse, estudiar y agradecer a Dios. Eso también es liderazgo.”

El periodista Joan Palacios habló con ella.

