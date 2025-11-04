¡Prepárese! Este 7 de noviembre Bogotá vivirá una nueva Noche de Museos
Los bogotanos se preparan para disfrutar de una jornada única llena de arte, historia y cultura. ¡Esto es lo que debe saber!
Por:RCN Radio
Foto: Colprensa
La capital del país se prepara para una de sus jornadas más esperadas del año: una noche cargada de historia, arte, cultura y mucha magia.
Este 7 de noviembre, los bogotanos podrán disfrutar de la tradicional Noche de Museos, una cita que ya se ha convertido en un referente cultural de la ciudad.
Alcaldía de Bogotá
