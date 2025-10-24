Presidentes de algunas entidades bancarias expresaron en el Congreso Colombiano de la Construcción, que se realiza en Barranquilla, su rechazo a la posibilidad de que el Gobierno Nacional imponga retenciones en la fuente a las transacciones de billeteras digitales como el nuevo sistema de pagos inmediatos Bre-B, entre otros.

"Es sorprendente la noticia, llevamos años en el proceso de alistamiento de Bre-B, que es un proyecto de importancia estratégica nacional, además liderado desde el Banco de la República, pero con una participación plena desde el sector financiero. Tenemos muchas esperanzas puestas en que este sistema de pagos inmediatos pueda ayudar a combatir el uso excesivo del efectivo en el país y, por esa vía, la informalidad. Colombia emuló el modelo de Brasil, que es un modelo que en cinco años logró disminuir el uso del efectivo de un 80% a niveles actualmente del orden del 25%", afirmó César Prado, presidente del banco de Bogotá.

Asimismo, indicó que, "es una señal pésima e inoportuna, producto del desespero fiscal del Gobierno".

Recordó que Bre-B entró en operación el seis de octubre y aún se encuentra en su etapa de adopción por parte de los usuarios.

Por su parte, Javier Suárez, presidente de Davivienda, manifestó que, la situación fiscal es compleja y el Gobierno está buscando alternativas.

"Comparto plenamente lo que dice César, claramente esto iría contra de un sistema que apenas están haciendo y que se ha montado bajo tres supuestos fundamentales, la interoperabilidad, la inmediatez y la gratuidad. Si alguno de esos tres supuestos no está, pues el sistema deja de ser el sistema, pierde sentido todo el esfuerzo que se está haciendo. ¿Por qué esos tres elementos son importantes? Porque hacen que el movimiento del dinero sea mucho más sencillo, mucho más fluido, ¿cuál es la consecuencia de que el movimiento del dinero se pueda dar con esos atributos? Mayor volumen de negocios", sostuvo.

Fuente: Sistema Integrado de Información