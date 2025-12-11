Privados de la libertad exhiben su arte y emprendimiento en Expoartesanías 2025

Privados de la libertad exhiben su talento y emprendimientos en Expoartesanías 2025
Personas privadas de la libertad exhiben en Expoartesanías piezas hechas a mano a través de Libera Colombia, destacando arte.
Por:David Rincón
Compartir:
Foto: La FM - David Rincón
Expoartesanías tiene un espacio para una iniciativa social con la participación de personas privadas de la libertad y pospenadas a través de Libera Colombia, la marca institucional del INPEC que impulsa procesos de resocialización mediante el arte y los oficios.
En uno de los stands más concurridos del pabellón, los visitantes pueden encontrar piezas únicas elaboradas a mano, resultado de historias de transformación que hoy buscan nuevas oportunidades.
Fuente: Sistema Integrado de InformaciónSiga las noticias de RCN Radio en WhatsappSiga las noticias de RCN Radio en Google News