El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, lideró una mesa de trabajo interinstitucional para solicitar un plan integral que permita atender la problemática que se vive en la subregión de La Mojana.

El Procurador sostuvo que la crisis afecta a más de 100 mil personas damnificadas en la zona, que involucra trece municipios y cuatro departamentos del país: Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre.

Ahora bien, Eljach indicó que la solución requiere de una acción que supere la obra civil, refiriéndose a las obras de infraestructura que se están ejecutando actualmente cerca al boquete Caregato, por ejemplo, por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Se debe abordar un plan integral con base en los actores principales y adelantar acciones urgentes de mitigación, y acciones de mediano y largo plazo en las que participe la institucionalidad. (…) no estamos hablando solo de una obra civil porque son muchos los factores que confluyen para alterar la normalidad de esa zona”, indicó. Le puede interesar: UNGRD destinará $4.000 millones para construir y mantener puentes peatonales en la Sierra Nevada de Santa Marta

Eljach fue enfático en señalar el desconocimiento de la situación por parte del país y denunció el estado de las condiciones sociales en el territorio. “El país no sabe lo que se está viviendo, hay una gran deserción escolar, los puestos de salud están prácticamente abandonados y la situación de vivienda es deplorable en gran parte del territorio”, afirmó.

Adicionalmente, el funcionario confirmó que la región enfrenta problemas de inundaciones e infraestructura civil desde hace veinte años. “Hay zonas completamente inundadas y eso es muy dramático y doloroso… No es un tema de este gobierno y pareciera que se prolongará si no actuamos rápido”, afirmó.

A la mesa de trabajo asistió el delegado de Gobernanza Territorial de la Procuraduría, la gobernadora de Sucre, el director de la Unidad para la Gestión de Riesgo, el presidente del Banco Agrario y los alcaldes de San Marcos, Guaranda, San Jacinto del Cauca y San Benito Abad, quienes en medio de la reunión confirmaron la necesidad de dar celeridad a la implementación de soluciones en el territorio. Lea también: "Podría persistir un riesgo para la libertad de Prensa": dura advertencia del procurador a la CRC

Antes de finalizar el encuentro, la Procuraduría General de la Nación recordó que mantienen una acción preventiva en la zona hace tres años, acudiendo por solicitud de las comunidades, con el objetivo de buscar diálogo para la construcción de consensos. Eljach aseguró que con la mesa se busca articular instituciones de todos los órdenes “para acudir con nuestras capacidades y sacarlas de esa tragedia que están viviendo. Esto compromete al país en general, no solo a quienes están en el territorio”.

