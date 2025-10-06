La Procuraduría General solicitó a la Alcaldía de Cartagena entregar un informe sobre el plan de prevención y cuidado en el Parque Natural Corales del Rosario y San Bernardo, el cual, según la institución, presenta un considerable estado de deterioro en la zona de las pasarelas de madera.

El organismo de control argumentó que dicha condición representa un alto riesgo de accidentes para los visitantes y las especies que allí se encuentran.

Por medio de un comunicado oficial, la Procuraduría continuó argumentando: "El eventual colapso de las estructuras sobre el medio marino puede ocasionar daños a las especies bajo custodia y a los ecosistemas coralinos circundantes, además que el desprendimiento de madera, clavos, pinturas y demás materiales puede causar contaminación y degradación del hábitat marino protegido".

Se conoció además que con dicha iniciativa, la Procuraduría busca garantizar los derechos fundamentales de los visitantes y funcionarios del parque, e igualmente proteger esa área marina de especial importancia ecológica.

La solicitud oficial fue remitida también a la Dirección General Marítima, Dimar, y a las directivas del Parque Nacional Natural ‘Corales del Rosario y San Bernardo’.

Hasta el momento de esta publicación, no se precisó con exactitud cuánto tiempo tendrán los involucrados para entregar dicho informe.

Este es el segundo reporte que solicita el ente de control a las autoridades locales en menos de 24 horas, el primero enfocado en conocer a profundidad los actores involucrados en el traslado del Mercado de Bazurto, la central de abastos más grande de la capital de Bolívar hasta ahora.

Por ahora, no hay una respuesta pública del Distrito sobre el requerimiento de la Procuraduría.

Fuente: Sistema Integrado de Información