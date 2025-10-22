A medida que avanzamos en el segundo semestre de 2025, los colombianos han encontrado en los fines de semana largos una oportunidad perfecta para desconectarse, viajar o simplemente descansar en casa.

Estos “puentes” festivos, muchos de ellos gracias a la Ley Emiliani, que traslada ciertos festivos al lunes más cercano, han permitido a los ciudadanos aprovechar mejor su tiempo libre y equilibrar la vida laboral y personal.

Sin embargo, con menos de tres meses para que termine el año, muchas personas se preguntan cuántos días festivos quedan por delante y cómo organizar su calendario para maximizar esos días de descanso.

¿Listo para otro puente? De acuerdo con el calendario oficial, Colombia contará con un total de 18 días festivos en 2025. Hasta el momento, ya se han celebrado 14 de estos días, dejando un saldo de 4 festivos pendientes para el resto del año. El próximo festivo en el calendario será el lunes 3 de noviembre, cuando se conmemora el Día de Todos los Santos. Aunque esta festividad tradicionalmente se celebra el 1 de noviembre, la Ley Emiliani establece que se traslade al lunes más cercano, con el fin de promover fines de semana largos que faciliten el descanso y el turismo interno. El lunes 17 de noviembre se celebrará la Independencia de Cartagena, una fecha de gran significado nacional que conmemora la valentía de la ciudad en su lucha por la independencia de España en 1811. Posteriormente, el lunes 8 de diciembre será el día de la Inmaculada Concepción, una festividad religiosa muy arraigada en la tradición colombiana.

