El despido de un trabajador con contrato a término indefinido es un tema que genera dudas tanto para empleadores como para empleados.

Para entender cómo se puede llevar a cabo y cuáles son las obligaciones legales de las empresas, RCN Radio consultó a Nicolás Rojas, abogado de Centro Jurídico Internacional, quien aclaró los puntos clave según el Código Sustantivo del Trabajo y la legislación colombiana vigente.