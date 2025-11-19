¿Pueden despedir a un trabajador con contrato indefinido? Esto dice un experto
Un abogado explicó en RCN Radio las causales legales del despido, las obligaciones del empleador y los derechos del trabajador. ¿Qué dijo?
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: Freepik
El despido de un trabajador con contrato a término indefinido es un tema que genera dudas tanto para empleadores como para empleados.
Para entender cómo se puede llevar a cabo y cuáles son las obligaciones legales de las empresas, RCN Radio consultó a Nicolás Rojas, abogado de Centro Jurídico Internacional, quien aclaró los puntos clave según el Código Sustantivo del Trabajo y la legislación colombiana vigente.
Freepik
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp