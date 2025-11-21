Colombia se prepara para uno de los cambios laborales más importantes de las últimas décadas. A partir del 15 de julio de 2026, todas las empresas deberán cumplir con un nuevo límite: 42 horas de trabajo semanales.

Esta medida impactará turnos, costos, cálculo de horas extras y reglamentos internos. Para conocer cómo afectará a trabajadores y empresas, RCN Radio conversó con Alberto Jaramillo Polo, director legal de Centro Jurídico Internacional, quien explicó las implicaciones, beneficios y consecuencias de la norma.