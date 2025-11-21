¿Qué cambios traerá la jornada laboral en 2026? Un experto nos lo explica
2026 traerá cambios en la jornada laboral, por eso un experto explicó en RCN Radio qué deben esperar empresas y trabajadores. ¡Le contamos!
Por:RCN Radio
Foto: Freepik
Colombia se prepara para uno de los cambios laborales más importantes de las últimas décadas. A partir del 15 de julio de 2026, todas las empresas deberán cumplir con un nuevo límite: 42 horas de trabajo semanales.
Esta medida impactará turnos, costos, cálculo de horas extras y reglamentos internos. Para conocer cómo afectará a trabajadores y empresas, RCN Radio conversó con Alberto Jaramillo Polo, director legal de Centro Jurídico Internacional, quien explicó las implicaciones, beneficios y consecuencias de la norma.
Freepik
