El 2025 abrió un nuevo capítulo para la movilidad eléctrica en Colombia: Tesla finalmente aterrizó en el país.

Su Model Y, protagonista global del segmento, entra a competir en un terreno donde el BYD Yuan Plus/UP ya habían logrado consolidarse. Y ahora, el duelo por la preferencia del consumidor empieza a tomar forma.

La pregunta es inevitable para quien esté pensando en dar el salto a la movilidad eléctrica: ¿Qué conviene más comprar en Colombia en 2026: Tesla Model Y o BYD Yuan Plus/UP?

En esta comparativa desglosamos precio, ficha técnica, autonomía, batería, experiencia de conducción, costos de uso y red de servicio para que puedas tomar una decisión informada, basada en hechos y en lo que necesitas para tu día a día.

Una conclusión anticipada

Si tuviéramos que elegir la mejor opción en Colombia hoy, el punto se lo lleva BYD. Su red de servicio ya está consolidada, los repuestos se consiguen sin complicaciones y los costos de mantenimiento siguen siendo de los más bajos del segmento.

El Yuan Up es la alternativa más segura y accesible para ciudad, mientras que el Yuan Plus Lux EV se convierte en el modelo más equilibrado para quienes necesitan espacio, autonomía y un respaldo técnico confiable.

El Tesla Model Y, aunque es el más avanzado en software, eficiencia y experiencia tecnológica, todavía está en etapa de expansión en Colombia.

Es una apuesta fuerte a futuro, y cuando su red esté completamente desplegada, será uno de los eléctricos más competitivos del mercado. Pero hoy implica asumir algunas limitaciones en servicio y disponibilidad.

Para ser más claros:

• Mejor opción hoy para la mayoría: BYD (Up o Plus).

• Mejor opción para quienes buscan tecnología y visión a largo plazo: Tesla Model Y.

Y a continuación, te contamos las razones que se tuvieron en cuenta para esta decisión: precio, autonomía real, costos de mantenimiento, infraestructura de servicio disponible, la facilidad para conseguir repuestos y la experiencia de uso en las carreteras colombianas.

Además, para facilitar la comparación, presentamos las tablas oficiales y un informe detallado que podrás leer y revisar sin complicaciones.

