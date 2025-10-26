Con la reforma pensional que entra en vigor este 2025, Colombia suma una nueva figura a su sistema: la pensión vitalicia. Una alternativa pensada para los adultos mayores que, pese a haber trabajado gran parte de su vida, no alcanzaron a cumplir con los requisitos tradicionales de semanas cotizadas.

Esta medida busca ofrecer protección económica a quienes lograron acumular entre 300 y 999 semanas laborales, y que hoy necesitan una oportunidad real para acceder a un ingreso digno durante su vejez. ¿Cuáles son los requisitos? Como todo beneficio del sistema pensional, la pensión vitalicia también exige el cumplimiento de ciertos parámetros. Para acceder, es necesario: Ser hombre mayor de 65 años o mujer mayor de 60 años.

o mujer mayor de Haber cotizado al sistema pensional entre 300 y 999 semanas.

Ser colombiano y haber residido en el país durante al menos 10 años.

No recibir otra pensión ni estar inscrito en el programa Colombia Mayor. En los casos en que la persona no alcance las 300 semanas mínimas, el Estado contempla la renta básica solidaria, equivalente al 80% del salario mínimo vigente.

Freepik