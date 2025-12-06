Policía refuerza controles viales en Bolívar para prevenir la manipulación ilegal de pólvora

En el marco de la campaña “Una Navidad con Propósito”, la Policía Nacional en Bolívar ha intensificado los controles en las vías del departamento para prevenir la manipulación ilegal de pólvora durante la temporada decembrina.

En un operativo realizado en la vía 9005, kilómetro 96, sector Peaje de Turbaco, la Seccional de Tránsito y Transporte incautó 24 docenas de voladores valoradas en 250.000 pesos. El conductor del vehículo no presentó documentación que acreditara la legalidad de la pólvora.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, enfatizó que estas acciones buscan proteger la vida e integridad de la ciudadanía, ya que el uso indebido de pólvora representa riesgos elevados en esta época del año.

La mercancía confiscada fue entregada a la autoridad competente para adelantar los procesos legales correspondientes.

Fuente: Sistema Integrado de Información