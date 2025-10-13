La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordenó la suspensión inmediata de actividades en una mina de carbón ubicada en la vereda Firita Peña Arriba de Ráquira.

Durante una visita técnica, identificaron que se estaba desarrollando explotación subterránea de carbón sin contar con licencia ambiental ni título minero. Además, se identificaron dos puntos de vertimientos de aguas residuales sin autorización, así como la disposición inadecuada de estériles sobre un área aproximada de 2.500 metros cuadrados.

“Seguimos protegiendo los recursos naturales de nuestra región, y por eso, con el acompañamiento de la Policía Nacional materializamos la medida preventiva y ordenamos la suspensión inmediata de actividades ilegales de explotación de carbón en este punto”, indicó Yiber González, director regional de la CAR en Chiquinquirá.

González agregó que la medida fue adoptada ante la flagrancia de acciones sin los permisos ambientales correspondientes lo que estaba generando contaminación ambiental en la zona.

Es de recordar que en lo que va del año, la CAR ha adelantado varios operativos contra la minería ilegal en su jurisdicción y han generado más de tres suspensiones en esta misma vereda Firita Peña Arriba de Ráquira.

Asimismo aseguraron que continuarán los ejercicios de vigilancia en esta zona del departamento, con el fin de prevenir daños a los recursos naturales.

Fuente: Sistema Integrado de Información