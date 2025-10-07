El municipio de Ventaquemada (Boyacá) se prepara para celebrar la duodécima edición del Festival de la Arepa, un evento que se ha consolidado como una de las manifestaciones gastronómicas y culturales más importantes del departamento.

Durante los próximos 11 y 12 de octubre, miles de asistentes se reunirán para rendir homenaje a esta preparación ancestral, símbolo de la identidad colombiana y del orgullo campesino.

El 'Festival de la Arepa' ofrece una variada programación que combina tradición, entretenimiento y participación comunitaria. Entre las actividades más esperadas se encuentran los concursos de quién come más arepas, la torre más alta, el concurso de moler maíz y la elección de la arepa multiforme más creativa, donde los participantes demostrarán su ingenio y pasión por este producto típico.

Asimismo, el evento contará con espacios para la gastronomía y la recreación familiar, como el ‘Máster Chef de la Arepa’ y el ‘Mini Chef’, donde grandes y pequeños pondrán a prueba sus habilidades culinarias.

Estos espacios buscan resaltar la importancia del trabajo artesanal, la transmisión de saberes y la integración de las nuevas generaciones en la conservación de la tradición.

Turismo, historia y orgullo boyacense

La programación cultural incluye el Festival de Danza, la romería “Arepas y Parranda”, comparsas, desfile de carrozas, verbenas populares y la tradicional cabalgata de Amazonas.

Además, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones de humor, shows musicales con agrupaciones nacionales y el cierre será un espectáculo pirotécnico y la reconocida Festiarepa, evento que clausura la celebración con una gran fiesta popular.

El alcalde de Ventaquemada, Óscar Camilo Montañez Bohórquez, invitó a los ciudadanos para que participen en este encuentro cultural.

“Este puente festivo del Día de la Raza queremos que los colombianos nos acompañen en la tierra donde se selló la independencia. Aquí no solo celebramos nuestra tradición arepera, sino que compartimos lo mejor de nuestra gastronomía, turismo y cultura”, dijo.

Durante el festival, los asistentes también podrán recorrer lugares emblemáticos del municipio, como el Puente de Boyacá, el Páramo de Rabanal, la Piedra de la Guala, el Biomuseo de la Papa Nativa y la Casa Histórica, declarada Monumento Nacional, donde se firmó el parte de victoria de la Batalla de Boyacá.

