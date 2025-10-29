Durante las últimas semanas, en Bogotá y varias regiones del país, se han registrado alarmantes casos de maltrato animal que han provocado un fuerte rechazo tanto de las autoridades como de la ciudadanía.

Uno de los episodios más recientes tuvo lugar en el norte de la capital, donde una perrita de raza Golden Retriever fue brutalmente agredida por su cuidador.

El hecho ocurrió en un conjunto residencial ubicado en el sector de Cedritos. De acuerdo con las primeras versiones, el agresor habría atacado a la mascota, identificada como Samantha, luego de que esta se orinara en uno de los pasillos del edificio. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el hombre, de manera violenta, la sujeta de la correa y le propina varias patadas, pese a que la perrita tiene 14 años y presenta signos de envejecimiento. Las imágenes, difundidas rápidamente a través de redes sociales, generaron una ola de indignación entre los vecinos del conjunto y los habitantes del sector. Decenas de personas se congregaron frente al lugar del incidente para exigir justicia y mayores sanciones contra el responsable. Con carteles, consignas y llamados a la empatía, los manifestantes reclamaron el fin de la impunidad en los casos de crueldad animal que siguen repitiéndose en la ciudad.

¿Qué medidas tomaron las autoridades? Ante la gravedad de la denuncia, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) activó de inmediato un plan de acción articulado con la Policía Metropolitana de Bogotá, el Escuadrón de Carabineros y la Fiscalía General de la Nación. Así lo confirmó el director del IDPYBA, Antonio Hernández, quien señaló que la orden provino directamente del alcalde Carlos Fernando Galán. “La perrita ha sido rescatada y puesta bajo protección. Además, se adelanta el proceso de judicialización contra la persona responsable. Insistimos en que en Bogotá no hay lugar para el maltrato animal”, expresó Hernández. El cuerpo veterinario del Instituto realizó la primera valoración médica de Samantha, encontrando dolor evidente y signos compatibles con agresiones físicas recientes. El concepto técnico determinó un “estado desfavorable”, motivo por el cual se procedió a su aprehensión material preventiva. Actualmente, la perrita permanece bajo custodia del IDPYBA, donde recibe atención veterinaria especializada, cuidado constante y acompañamiento emocional. Sin embargo, la comunidad del conjunto residencial denunció que el presunto agresor aún mantiene bajo su custodia a dos felinos, los cuales no fueron retirados durante el operativo inicial. Los vecinos manifestaron su preocupación por el bienestar de los animales y exigieron a las autoridades actuar con la misma inmediatez para garantizar su protección. En redes sociales, múltiples usuarios se han sumado a este llamado, insistiendo en que los gatos también sean trasladados a un entorno seguro. Por su parte, la Seccional de Carabineros de la Metropolitana de Bogotá informó que el agresor, asistido por un abogado, abandonó voluntariamente la vivienda tras el incidente, evitando un enfrentamiento directo con los residentes del conjunto. Las autoridades agradecieron la colaboración de la comunidad y reiteraron la importancia de denunciar oportunamente cualquier caso de maltrato o abandono animal. La Policía Nacional también recordó la vigencia de la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes y establece sanciones penales y administrativas para quienes les causen daño. Las penas pueden ir desde multas económicas hasta prisión de 12 a 36 meses, dependiendo de la gravedad de las lesiones y la reincidencia del agresor.