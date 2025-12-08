Las autoridades departamentales y municipales de Rionegro consolidaron un plan de acción para la atención y recuperación del barrio Quebrada Arriba, el sector más impactado por la inundación registrada el pasado 2 de diciembre tras las fuertes lluvias.

El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el Alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, junto con personal del Dagran y la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo, realizaron un recorrido conjunto para consolidar un diagnóstico actualizado de las afectaciones.

En el marco de la visita, el Gobernador Rendón anunció el apoyo integral para las familias damnificadas, enfocado en la reubicación a largo plazo y la mitigación de futuros riesgos.

Las medidas anunciadas incluyen la asistencia inmediata, garantizando subsidios de arrendamiento para las familias que requieran reubicación provisional; la solución habitacional definitiva, con la gestión de reubicación en el proyecto de vivienda de Arrayanes, que proyecta más de mil unidades; y finalmente, la mitigación de riesgos, mediante el acompañamiento en la asistencia técnica y los estudios requeridos para que el municipio ejecute las obras necesarias en los puntos críticos de la quebrada.

Adicionalmente, el Gobierno de Antioquia realizó la entrega de ayudas humanitarias en la zona para atender las necesidades básicas de los damnificados.

Por su parte, desde la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo se informó que mantienen un monitoreo permanente en ocho puntos críticos identificados como los más impactados.

La vigilancia se realiza a través del CMC (Centro de Monitoreo y Control), en comunicación constante con el Cuerpo de Bomberos de Rionegro, con el objetivo de controlar los niveles de las fuentes hídricas y prevenir nuevas eventualidades.

Fuente: Alerta Paisa