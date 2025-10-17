En Colombia, la protección y el bienestar animal se han convertido en pilares fundamentales del orden jurídico. Las leyes orientadas a la defensa de los animales han ganado terreno y hoy en día imponen obligaciones claras a los propietarios de mascotas.

Una de las normas más relevantes en este contexto es la que exige el uso obligatorio de la correa para los perros en espacios públicos. Aunque muchos tutores de animales desconocen esta disposición o no le dan la importancia que merece, su incumplimiento puede acarrear sanciones económicas y legales considerables. Según la Ley 1801 de 2016, también conocida como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en su artículo 117 se establece que todo propietario o tenedor de un animal debe mantenerlo bajo control en espacios abiertos al público. En este sentido, el uso de la correa no es opcional, sino una exigencia legal. Si se incumple esta norma, el propietario puede ser sancionado con una multa que puede alcanzar hasta los 16 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). En algunos casos, incluso, se contempla la posibilidad de incautación temporal del animal si representa un riesgo para la comunidad.

Colprensa

¿Por qué es obligatorio usar correa al sacar a su perro en espacios públicos? El abogado auditor de Centro Jurídico Internacional, Andrés Quintana, consultado por Noticias RCN Radio, explicó que esta medida tiene un doble propósito: proteger la seguridad ciudadana y garantizar el bienestar del animal. El uso de la correa previene accidentes como atropellos, enfrentamientos con otros animales, pérdidas o situaciones de estrés que podrían desencadenar conductas agresivas. Además, en casos donde el perro cause lesiones a personas o daños materiales, el propietario será legalmente responsable, tanto civil como penalmente. Cabe señalar que la legislación también contempla disposiciones especiales para razas catalogadas como potencialmente peligrosas. En estos casos, además de la correa, es obligatorio el uso del bozal, y el incumplimiento puede acarrear consecuencias más graves, incluyendo procesos judiciales por responsabilidad civil extracontractual. Es importante destacar que, además de la normativa nacional, existen reglamentaciones locales que pueden variar de ciudad en ciudad. Por ejemplo, en Bogotá, Medellín o Cali, las alcaldías han expedido acuerdos específicos que regulan el comportamiento de los dueños de mascotas y establecen sanciones diferenciadas. Por ello, se recomienda que los propietarios consulten las normativas municipales vigentes en su lugar de residencia para asegurarse de cumplir con todos los requisitos legales.