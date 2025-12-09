Centrales obreras proponen aumento del 16 % y empresarios del 7,21 % para el salario mínimo de 2026

En el marco de la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, los trabajadores, a través de las centrales obreras, plantearon un aumento del 16% para el salario mínimo y el auxilio de transporte. Esta propuesta elevaría el salario mínimo a $1.601.260, con un incremento de $227.760. El auxilio de transporte se fijaría en $232.000, para un total de $1.833.260.

Por otro lado, los gremios empresariales presentaron una propuesta de incremento del 7,21%, que representa un ajuste de $102.634. Con este porcentaje, el salario mínimo quedaría en $1.536.134 y el auxilio de transporte en $214.420, para un total de $1.740.554.

Bases de las Propuestas y Diálogo

Las organizaciones sindicales fundamentan su propuesta en factores como la inflación, la productividad y el incremento del costo de vida en educación, salud, vivienda y servicios públicos. Afirman que el ajuste debe preservar el poder adquisitivo de cerca de 12 millones de trabajadores.

En contraste, los empresarios aseguran que su planteamiento responde a la necesidad de un ajuste responsable que no afecte el empleo ni la estabilidad de las pymes.

Fuente: Sistema Integrado de Información