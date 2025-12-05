Sancionan a Atlético Nacional y Medellín por pelea entre jugadores en semifinal de la Liga BetPlay
El clásico paisa terminó en pelea: jugadores de Nacional y Medellín se fueron a los golpes tras la semifinal de la Liga BetPlay.
Por:RCN Radio
Foto: AFP
Lo que debía ser una semifinal inolvidable en la Liga BetPlay 2025-II terminó envuelto en escándalo. Tras el pitazo final del partido entre los equipos Atlético Nacional y Medellín, varios jugadores protagonizaron una batalla campal que empañó el juego y desató las críticas.
Lo que empezó como una celebración tras la victoria verdolaga se transformó en desorden e intercambio de golpes, obligando a árbitros y seguridad a intervenir. El incidente reavivó la rivalidad paisa y dejó un sabor amargo para el fútbol colombiano.
