Lo que debía ser una semifinal inolvidable en la Liga BetPlay 2025-II terminó envuelto en escándalo. Tras el pitazo final del partido entre los equipos Atlético Nacional y Medellín, varios jugadores protagonizaron una batalla campal que empañó el juego y desató las críticas.

Lo que empezó como una celebración tras la victoria verdolaga se transformó en desorden e intercambio de golpes, obligando a árbitros y seguridad a intervenir. El incidente reavivó la rivalidad paisa y dejó un sabor amargo para el fútbol colombiano.