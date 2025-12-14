Santander refuerza medidas de seguridad por riesgo de bloqueo

Ante el anuncio de un posible bloqueo armado a partir del 14 de diciembre, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, aseguró que en el departamento no se registran problemas de orden público, pero confirmó el reforzamiento inmediato de la Fuerza Pública en varias subregiones para evitar afectaciones a la movilidad y a las actividades económicas.

El mandatario departamental indicó que las acciones preventivas estarán concentradas especialmente en el Magdalena Medio santandereano, con énfasis en Barrancabermeja y Puerto Wilches, así como en las provincias de García Rovira, Guanentá y Soto Norte.

“Tenemos que tomar unas medidas con la Fuerza Pública para evitar que nos vayan a parar las actividades de la gente en el Magdalena Medio. Vamos a reforzar García Rovira, Guanentá, Magdalena Medio y Soto Norte”, afirmó el gobernador.

Díaz Mateus explicó que las autoridades cuentan con información de inteligencia sobre el accionar de grupos delincuenciales, lo que permite organizar un dispositivo de seguridad preventivo para evitar alteraciones del orden público en el territorio.

Fuente: Sistema Integrado de Información