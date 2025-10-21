El flagelo del secuestro en Norte de Santander sigue en aumento y generando preocupación entre las autoridades y la comunidad civil, los más afectados por este delito, que se ha concentrado en zonas como el Catatumbo y la provincia de Ocaña.

Según un subregistro de la Alta Consejería para la Paz, en Norte de Santander hay por lo menos 60 personas secuestradas, en poder de los grupos armados que hacen presencia en la zona y que optan como método de financiamiento, el secuestro extorsivo.

Situación que ha generado múltiples reacciones, teniendo en cuenta que integrantes de la fuerza pública estarían vinculados a grupos armados y delincuenciales, responsables de varios de los secuestros que se han presentado en el departamento.

El coronel retirado de la Policía, George Edinson Quintero, secretario de Seguridad en Norte de Santander, en diálogo con La FM indicó que estarán solicitando al Ministerio de Defensa reforzar la seguridad en este punto del departamento, y contrarrestar el delito del secuestro en la región.

"Es lamentable la situación que estamos viviendo en el departamento por el aumento de los secuestros, hemos dicho varias veces que el llamado triángulo entre Norte de Santander, el sur del departamento del César y el municipio de La Esperanza, es un lugar complejo, por eso es necesario coordinar, con el departamento de Santander, para generar un hecho contundente en esta zona del departamento"; expresó el funcionario departamental.

De igual forma, el secretario de Seguridad afirmó que estos momentos se están avanzando en estrategias, junto a las autoridades de ambos departamentos, para hacerle frente a los delincuentes, que son responsables de este delito.

Quintero se refirió al operativo de rescate del comerciante Álvaro Antonio Páez, en el municipio de Ábrego, donde se confirmó también, la captura de ocho personas, entre ellas, dos integrantes de la Policía responsables del secuestro del comerciante.

Por otra parte, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, exigió la pronta liberación de las personas que están en estos momentos en poder de grupos armados para que regresen con sus familiares.

"Así como celebramos la liberación de las personas que han recuperado su libertad, pedimos por la liberación de los demás secuestrados, para que regresen el seno de su hogar, es necesario que cese el flagelo del secuestro y que los nortesantandereanos no sean más víctimas de estas acciones", manifestó el gobernador William Villamizar.

Además, el mandatario regional señaló que lamentablemente el secuestro extorsivo se ha fortalecido en varios puntos del departamento, lo cual afecta notablemente la seguridad en la zona.

